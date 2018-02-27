Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: лучшая страна для миграции, моментальные отметки на фото во «ВКонтакте», кража у Стива Возняка и другие новости.

Возврат денег Telegram

Компания — владелец мессенджера Telegram сообщила инвесторам, что компенсирует вложения в ICO, если проект запуска криптовалюты не окупится до 2019 года. При этом команда Павла Дурова не гарантирует, что будет обладать достаточными для возврата средствами.

Cеть клиник Apple

Apple собирается запустить сеть клиник AC Wellness Network, в которую смогут обращаться сотрудники компании и их близкие. Первые клиники начнут работать весной 2018 года в городе Санта-Клара — неподалеку от штаб-квартиры корпорации.

Свобода беспилотных авто в Калифорнии

Власти Калифорнии разрешили компаниям испытывать и использовать автомобили без водителей на дорогах общего пользования. Во время испытаний за движением будет следить оператор, который сможет вмешаться во нештатную ситуацию.

Моментальные отметки на фото во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запустила функцию моментальных отметок на фото, как в Facebook. Алгоритм распознавания лиц работает в веб-версии сайта. Сервис сам отмечает людей на снимке без дополнительного подтверждения.

Кража криптовалюты у Стива Возняка

Сооснователь Apple Стив Возняк рассказал, что мошенники украли у него семь биткоинов. «У меня было семь биткоинов, которые украли мошенники. Кто-то купил их у меня онлайн и заплатил по кредитной карте, а потом отменил платеж. Это было так просто. Они воспользовались украденной картой, поэтому вернуть деньги не получилось», — сообщил сооснователь Apple.

Лучшая страна для миграции

Британский банк HSBC вновь назвал Сингапур лучшей страной для миграции. Государство возглавляет рейтинг третий год подряд. Россия заняла 32-е место в списке, потеряв 15 позиций. В ходе исследования компания опросила более 27 тысяч экспатов в 159 разных странах.