Журнал Forbes исключил онлайн-сервис бронирования билетов Biletix из рейтинга самых дорогих в России интернет-компаний.

В редакции пояснили, что стоимость сервиса рассчитали с нарушением методологии, так как вместо данных о комиссионном доходе, которые запрашивались у всех компаний с похожей бизнес-моделью, Biletix предоставил показатель совокупных продаж. Это позволило проекту занять 7-е место в рейтинге с оценкой в 264 миллиона долларов. При повторном запросе компания отказалась предоставить необходимые данные, поэтому ее капитализацию оценили по средней марже у агентов по продаже билетов. После пересмотра оценки Biletix выбыл из списка.

Это повлекло за собой перестановку и остальных участников рейтинга. При этом на освободившееся 20-е место вышла платформа онлайн-образования «Нетология-групп» с капитализацией в 72 миллиона долларов.

Источник: Forbes