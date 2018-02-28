Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: искусственные цветы для пчел, поездка беспилотника по дорогам Майами, рестораны без счета и другие новости.

Гейтс против криптовалют

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал криптовалюты причиной гибели людей. Предприниматель объяснил, что анонимность, которую обеспечивают криптовалюты, позволяет использовать токены для покупки наркотиков и финансирования преступной деятельности. Гейтс также назвал инвестиции в криптовалюты рискованными.

Чаты на миллиард участников

В марте Viber запустит групповые сообщества, где смогут одновременно общаться до миллиарда пользователей. В группах будут видны только имена участников. Номера телефонов и другую личную информацию скроют.

Роботы-дояры в Подмосковье

Фермы в Московской области начали применять роботов-дояров. По словам участников проекта, использование механоидов повышает чистоту производимого молока, снижает количество ручного труда и создает комфортные условия для самих животных.

Искусственные цветы для пчел

Австралийский художник создал искусственные цветы, которые содержат систему подачи нектара и пыльцы. Благодаря им пчелы могут захватить пыльцу и перенести на настоящие цветы для опыления.

Поездка беспилотника по дорогам Майами

Ford опубликовал видео тестового заезда беспилотного автомобиля в Майами. Он оснащен камерами и датчиками, с помощью которых изучает дороги и окружающую среду, чтобы составить карту города. Эту информацию планируется использовать, чтобы научить машину избегать пробки.

Рестораны без счета

Британский банк Barclays протестирует в Лондоне систему Dine&Dash, которая позволит посетителям ресторанов уходить, не ожидая счета. В одном из ресторанов сети Prezzo на столы установят устройства, позволяющие оплатить заказ с помощью смартфона. Для этого гостям заведения нужно будет скачать мобильное приложение и ввести реквизиты своей карты.