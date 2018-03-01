Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: приостановка работы журнала «Хайтек», сервис распознавания лиц в «Одноклассниках», сервис для создания интернет-магазинов для малого бизнеса и другие новости.

Интерьер поезда Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One, которая развивает идею Илона Маска о создании высокоскоростной транспортной системы, показала макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop. В ближайшие пять-семь лет она намерена построить полноценную линию.

Сервис распознавания лиц в «Одноклассниках»

«Одноклассники» запустили сервис распознавания лиц на фотографиях на основе нейросетей. Сейчас сервис автоматически проставляет отметки друзей, но в скором времени соцсеть может включить поиск по всем пользователям.

Магазины Starbucks

В штаб-квартире Starbucks в Сиэтле открылся первый кафе-магазин, в котором помимо кофе продают алкогольные напитки и выпечку. Компания хочет открыть не менее тысячи аналогичных точек по всему миру. В 2019 году кафе-магазины появятся в Милане, Нью-Йорке и Токио.

Приостановка работы журнала «Хайтек»

Журнал о технологиях «Хайтек» приостановит работу на месяц из-за ухода главного редактора Александра Писарева, у которого возникли разногласия с учредителями. Вместе с ним проект покинет часть команды. Подробности конфликта не раскрываются.

Электрический велосипед на солнечных батареях

Стартап Kvaern представил электробайк, способный работать на солнечных батареях. За несколько минут он разгоняется до 24 километров в час, а одного заряда батареи хватает на 48 километров хода. Стоимость новинки составляет 1 200 долларов. Первые поставки планируется начать осенью 2018 года.

Бесплатный конструктор онлайн-магазинов

Бизнес-платформа «Битрикс24» запустила сервис аренды готовых сайтов под интернет-магазины со встроенной системой CRM для малого бизнеса. С его помощью предприниматели смогут создать интернет-магазин без помощи разработчиков. Базовый тариф позволяет пользоваться сервисом бесплатно.