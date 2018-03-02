Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: Uber для пациентов, обвинение YouTube в расизме, технологии Microsoft для незрячих и другие новости.

Электромобиль Jaguar

Британская компания Jaguar Land Rover представила свой первый серийный полноприводный электромобиль I-Pace. Минимальная цена новинки в Великобритании составляет 63 495 фунтов стерлингов (около 5 миллионов рублей). Продажи I-Pace в России намечены на осень 2018 года.

Криптовалюта Uber

Сооснователь Uber и основатель венчурного фонда Expa Гарретт Кэмп запускает собственную криптовалюту под названием Eco. Он рассчитывает запустить тестовую сеть до конца 2018 года и хочет, чтобы со временем Eco использовали для оплаты по всему миру. Пользователи уже могут зарегистрироваться в системе и зарезервировать небольшое количество токенов.

Обвинение YouTube в расизме

Бывший сотрудник YouTube Арне Вилберг обвинил компанию в дискриминации по расовому признаку при приеме на работу и подал в суд. Он утверждает, что корпорация установила квоты для найма представителей меньшинств, в том числе по расовому признаку. Google отрицает эти заявления.

Uber для пациентов

Uber запустил сервис Uber Health. С его помощью поликлиники, больницы и другие медицинские учреждения смогут заказывать перевозку пациентов. К системе подключились уже более 100 медучреждений в США.

Экзотические атомы в Сибири

К 2021 году ученые новосибирского Института ядерной физики Сибирского отделения РАН планируют построить маленький коллайдер. Его будут использовать в том числе для синтеза экзотических атомов. В экспериментах на коллайдере заинтересованы ученые из других стран, в частности из Китая.

Технологии Microsoft для незрячих

Microsoft создала приложение для смартфона, позволяющее слепым людям самостоятельно ориентироваться в городе. Оно работает вместе с наушниками, с помощью которых пользователь слышит подсказки об окружающих объектах. Пока приложение доступно лишь жителям Великобритании и только на iOS-устройствах.