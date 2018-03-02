Российские компании планируют повысить зарплату работникам в 2018 году
Международная консалтинговая компания Korn Ferry Hay Group выяснила, что российские компании планируют повысить зарплату сотрудникам в 2018 году.
По данным опроса, сейчас 90 % компаний хотят повышать зарплату работникам. В 21 % опрошенных компаний запланирована общая индексация зарплат всех сотрудников в среднем на 5 %, а в 69 % — дифференцированное повышение на 5,5 %. Высшее руководство может рассчитывать на рост доходов до 20 %.
Наибольший рост зарплаты ждет работников в сфере hi-tech бизнеса — здесь запланирован средний рост на 8,1 %, а меньше всего доход вырастет у работников горнодобывающей отрасли — здесь средний рост может составить 4 %.
Эксперт Korn Ferry Hay Group Алина Гогунова объясняет рост доли компаний, собирающихся поднимать зарплаты, стабилизацией экономики.
Источник: РБК
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