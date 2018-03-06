Руководство «Роснефти» устроило опрос среди сотрудников, чтобы выяснить, пойдут ли они и их семьи на президентские выборы и на каком участке собираются голосовать 18 марта.

Один из работников московского офиса «Роснефти» рассказал, что 2 марта начальников управлений попросили узнать у подчиненных, сколько их родственников придет на выборы и на каком участке они сами планируют голосовать. Эту информацию собирали в письменном виде на специальных бланках. При этом распоряжение о сборе данных носило рекомендательный характер.

По словам другого сотрудника, отдел кадров одной из дочерних компаний «Роснефти» даже сделал рассылку с рекомендацией прийти на выборы и напоминанием о возможности проголосовать не по месту жительства. Более того, находящиеся в командировках должны будут сообщить в отдел кадров о прикреплении к участкам по месту нахождения.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался ответить на вопрос, контролирует ли компания явку сотрудников на президентские выборы. «Когда вы собираете по помойкам разный мусор, к нам не обращайтесь, самостоятельно по помойкам шарьте», — заявил он журналистам.

Источник: «Дождь»