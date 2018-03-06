Продюсерский центр Archer Music Production’s, с которым сотрудничает телеведущая и певица Ольга Бузова, зарегистрирует ее имя как бренд.

Из соответствующей заявки в Роспатент следует, что товарный знак регистрируется по классам № 9, 38, 41 и 44 международной классификации товаров и услуг. Это позволит компании использовать бренд, чтобы выпускать и продавать канцтовары, очки, одежду и аксессуары, заниматься производством музыки, видеоклипов и шоу-программ, а также лечить людей, животных и растения.

«Регистрация прав на собственное имя для любого артиста — это совершенно нормальная практика. И Алла Пугачева, и Филипп Киркоров, и многие другие уже запатентовали свое имя. В этом нет ничего страшного», — заявил представитель Бузовой и напомнил, что у нее уже есть бренд одежды Olga Buzova Design.

Публикация от ⚜️ Olga Buzova Design ⚜️ (@olgabuzova_design) Янв 30, 2018 в 4:23 PST

Публикация от ⚜️ Olga Buzova Design ⚜️ (@olgabuzova_design) Янв 12, 2018 в 6:19 PST

Публикация от ⚜️ Olga Buzova Design ⚜️ (@olgabuzova_design) Мар 2, 2018 в 1:29 PST

Источник: информационное агентство «Москва»