Имя Бузовой зарегистрируют как бренд
Продюсерский центр Archer Music Production’s, с которым сотрудничает телеведущая и певица Ольга Бузова, зарегистрирует ее имя как бренд.
Из соответствующей заявки в Роспатент следует, что товарный знак регистрируется по классам № 9, 38, 41 и 44 международной классификации товаров и услуг. Это позволит компании использовать бренд, чтобы выпускать и продавать канцтовары, очки, одежду и аксессуары, заниматься производством музыки, видеоклипов и шоу-программ, а также лечить людей, животных и растения.
«Регистрация прав на собственное имя для любого артиста — это совершенно нормальная практика. И Алла Пугачева, и Филипп Киркоров, и многие другие уже запатентовали свое имя. В этом нет ничего страшного», — заявил представитель Бузовой и напомнил, что у нее уже есть бренд одежды Olga Buzova Design.
Источник: информационное агентство «Москва»
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