Основатель компании «Кино без границ» Сэм Клебанов запустит платформу Cinezen для распространения фильмов за криптовалюту.

Система должна помочь зрителям и видеосервисам получать доступ к контенту, даже если создателям фильмов не удалось продать права. С компанией уже сотрудничают датский дистрибьютор Level K и британский Celcius Entertainment. Также ведутся переговоры еще с 250 правообладателями.

С помощью технологий распределительного реестра Cinezen даст им возможность получать деньги непосредственно от зрителя. Во время тестового периода они смогут оплачивать просмотр кино эфиром, а после ICO, о котором объявят в ближайшее время, токенами самого Cinezen.

В стартап уже инвестировал фонд AltaIR Игоря Рябенького.

Ранее о своем намерении запустить на основе технологии распределенного реестра видеоплатформу MoviesChain также рассказывал онлайн-кинотеатр Tvzavr.

Источник: «Коммерсантъ»