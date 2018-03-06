Журнал Forbes обновил ежегодный рейтинг миллиардеров. Впервые с 2011 года список самых богатых россиян возглавил Владимир Лисин.

Место Бизнесмен Состояние

Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) 19,1 миллиарда долларов

Алексей Мордашов («Северсталь») 18,7 миллиарда долларов

Леонид Михельсон («Новатэк») 18 миллиардов долларов

Вагит Алекперов («Лукойл») 16,4 миллиарда долларов

Геннадий Тимченко (Volga Group) 16 миллиардов долларов

Владимир Потанин («Норникель») 15,9 миллиарда долларов

Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) 15,5 миллиарда долларов

Михаил Фридман («Альфа-Групп») 15,1 миллиарда долларов

Виктор Вексельберг («Ренова») 14,4 миллиарда долларов

Алишер Усманов («Металлоинвест») 12,5 миллиарда долларов

В общемировом рейтинге Лисин занял только 57-е место, а замыкающий российскую десятку Усманов — 118-е. Также в рейтинг впервые попал Павел Дуров, занявший 1394-ю строчку. Состояние основателя «ВКонтакте» и Telegram оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Лидером мирового рейтинга стал основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 112 миллиардов долларов. За ним следуют основатель Microsoft Билл Гейтс (90 миллиардов долларов) и глава инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (84 миллиарда долларов).

Источник: Forbes