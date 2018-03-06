Центральный банк России намерен объединить санируемые Бинбанк и «Открытие» до апреля 2019 года.

Регулятор планирует докапитализировать Бинбанк на 56,9 миллиарда рублей, которые направят на покупку дополнительного выпуска акций компании.

Предполагается, что после докапитализации и удовлетворения требований кредиторов к Рост банку, входящему в группу Бинбанка, санируемой организации будет достаточно собственных средств.

О санации банка «ФК Открытие» стало известно 29 августа. Тогда The Village писал, как оздоровление повлияет на клиентов банка. Решение о санации Бинбанка регулятор принял на месяц позже. Что происходит с топовыми банками, можно прочитать здесь.

Источник: Центробанк