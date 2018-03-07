Креативная команда The Funderstorms запустила онлайн-сервис Price & Priceless, который показывает, куда можно улететь в путешествие вместо покупки той или иной вещи.

«Тратить деньги на путешествия намного лучше, чем на последние модели гаджетов, пятую пару обуви, авто с кожаным салоном или робота-пылесос. Важнее открывать мир вокруг нас, чем создавать искусственный вокруг себя», — объясняет идею проекта его соосновательница Елена Смирнова.

Price & Priceless определяет цену указанной пользователем вещи по базе Amazon, а затем показывает, на полеты в какие города и страны хватит этой суммы, если искать билеты через Skyscanner. Текущее местоположение определяется по IP, поэтому сервис может некорректно работать при включенном VPN.