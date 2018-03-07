Консалтинговая компания Knight Frank выяснила, на сколько выросло число мультимиллионеров в России за 2017 год.

на 27 % выросло число мультимиллионеров в России за 2017 год

В 2017 году в России проживали 2 620 граждан с состоянием более 50 миллионов долларов.

Также в России выросло числ граждан с состоянием от 5 до 50 миллионов долларов. В 2017 году в России проживали более 38,1 тысячи мультимиллионеров — на 27 % больше, чем годом ранее.

Всего в мире в 2017 году было 129 730 людей с состоянием от 50 миллионов долларов. Абсолютным лидером по числу ультрабогатых людей являются США, где проживают более 38,5 тысячи человек с такими состояниями.

Источник: Knight Frank