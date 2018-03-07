В преддверии 8 марта портал «Авито Работа» выяснил, в каких сферах хотят работать россиянки и каковы их зарплатные ожидания.

В январе-феврале 2018 года средняя зарплата,на которую претендуют жительницы России, составила 21,7 тысячи рублей. Это на 36,2 % меньше суммы, на которую претендуют мужчины.

Разрыв между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин наиболее заметен в сферах «Домашний персонал» и «ЖКХ, эксплуатация». Там желаемая ставка, указанная мужчинами, выше, указанной у женщин, на 129,7 % и 81,6 % соответственно.

Эксперты объясняют разницу в этих категориях тем, что мужчины традиционно выполняют физически более тяжелую работу в сфере благоустройства.

Наиболее популярна у женщин сфера «Бухгалтерия, финансы» — 93,6 % резюме по России. Чуть менее популярны разделы «Образование, наука» (85,8 %) и «Административная работа» (85,1 %). Наименее популярны у женщин такие сферы как «Автомобильный бизнес» (3,7 %), «Транспорт, логистика» (6,1 %) и «Строительство» (6,9 %).

Источник: агентство «Москва»