Министерство труда предложило увеличить штрафы для предпринимателей, которые нарушают права сотрудников при выборе зарплатного банка.

Ведомство подготовит соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас за это нарушение работодателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Насколько могут вырасти штрафы, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в 2018 году страховые взносы для ИП вырастут. По новым требованиям Минфина, максимальный размер взносов на пенсионное страхование для ИП составит 212,4 тысячи рублей, а минимальный — 26,4 тысячи рублей.

Источник: inc.Russia