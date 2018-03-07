Владимир Путин подписал закон о переходе Промсвязьбанка, который проходит процедуру финансового оздоровления, в госсобственность.

Закон определяет способ передачи банка в госсобственность. Согласно ему, правительство России примет в казну все обыкновенные акции Промсвязьбанка от Агентства по страхованию вкладов за счет уменьшения имущественного взноса России на сумму до 150 миллиардов рублей.

Количество акций, переданных в казну, а также сумму уменьшения имущественного взноса России правительство определит отдельным решением.

После завершения санации кредитная организация получит статус банка оборонного заказа.

Закон также обязал банки в обязательном порядке информировать клиентов о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитным картам по sms или электронной почте. Это нововведение начнет действовать через 180 дней после опубликования закона, а остальные статьи документа вступают в силу со дня опубликования.

Возглавит Промсвязьбанк глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.

Ранее сообщалось, что Центробанк решил провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке.

The Village уже рассказывал, что происходит с топовыми банками и стоит ли этого опасаться.

Источник: РБК