«Яндекс» решил закрыть свой бесплатный фотохостинг «Яндекс.Фотки».

27 апреля компания начнет перенос контента фотохостинга на сервис «Яндекс.Диск».

Пользователи стали реже пользоваться фотохостингом, в основном они делятся снимками в соцсетях и хранят их в облачных сервисах. «За последние полгода на „Фотки“ заходили только 5 % тех, у кого есть аккаунт. На „Диск“ сейчас загружают в 100 раз больше снимков, чем на „Фотки“. Поэтому мы решили перенести в облако весь фотоархив», — сказали в компании.

Фотографии будут храниться в специальной папке на «Яндекс.Диск», которая не будет занимать места в облаке.

«Яндекс.Фотки» был создан в 2007 году.

Источник: РБК