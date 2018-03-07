Центробанк хочет ужесточить с 1 мая регулирование необеспеченных потребительских ссуд на фоне ускорения роста в этом сегменте кредитования.

ЦБ собирается внести изменения в шкалу коэффициентов риска по потребкредитам, используемых для расчета нормативов достаточности капитала.

По планам, коэффициент риска 1,1 % будет установлен для ссуд с полной стоимостью кредита 15–20 %, и 1,2 % для потребительских кредитов с ПСК 20–25 %.

ЦБ уже корректировал шкалу коэффициентов риска весной 2017 года.

Источник: Коммерсантъ