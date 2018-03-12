В «Яндекс.Браузер» добавили функцию автоматического обнаружения и блокировки скриптов для скрытого майнинга криптовалют на сайтах.

Браузер будет отслеживать значения нагрузки на процессор компьютера. Резко увеличившаяся нагрузка может означать, что открытый пользователем сайт использует майнинговые скрипты. Если проверка подтвердит его наличие, программа заблокирует скрипт. При этом доступ к самому сайту не пропадет.

«Яндекс.Браузер» предоставит защиту не только для компьютеров, но и для смартфонов и планшетов на Android и iOS.

По данным «Лаборатории Касперского», сами того не зная, майнингом в 2017 году занимались около 2,7 миллиона пользователей. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году. По неофициальным оценкам, прибыль майнеров от таких атак только за вторую половину 2017-го составила несколько миллионов долларов.

Источник: «Коммерсантъ»