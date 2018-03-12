Поводом для этого послужили обвинения в расизме. Пользователи обнаружили в результатах поиска по гифкам анимацию со счетчиком убитых темнокожих и потребовали объяснений.

В Giphy заявили, что изображение появилось в базе из-за ошибки в системе модерации. Его уже удалили по жалобе одного из пользователей.

В свою очередь, представители Instagram и Snapchat уточнили, что возможность добавлять гифки из Giphy будет отключена до тех пор, пока не найдется способ предотвратить подобные ситуации.