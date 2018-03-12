Instagram отключил поддержку GIF из-за обвинений в расизме
Мобильные сервисы Instagram и Snapchat временно отключили интеграцию с поисковиком Giphy, которая позволяла добавлять GIF-файлы в «истории».
Поводом для этого послужили обвинения в расизме. Пользователи обнаружили в результатах поиска по гифкам анимацию со счетчиком убитых темнокожих и потребовали объяснений.
В Giphy заявили, что изображение появилось в базе из-за ошибки в системе модерации. Его уже удалили по жалобе одного из пользователей.
В свою очередь, представители Instagram и Snapchat уточнили, что возможность добавлять гифки из Giphy будет отключена до тех пор, пока не найдется способ предотвратить подобные ситуации.
Источник: TechCrunch
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