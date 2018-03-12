Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Вымпелкома» из-за нежелания оператора исправлять проблемы, которые наблюдаются при тарификации междугородних звонков.

Согласно данным ФАС, предоставленный «Вымпелкомом» отчет об отмене внутрисетевого роуминга не удовлетворяет предъявленным ранее требованиям. В службе заключили, что предложенная компанией стоимость исходящих и входящих звонков для поездок по России беспричинно завышена.

Если по итогам рассмотрения дела нарушение подтвердится, «Вымпелком» могут обязать выплатить в бюджет доход, полученный в результате завышения цен на звонки.

Ранее ФАС возбудила аналогичные дела в отношении МТС и «Мегафона». Представители МТС уже назвали это решение безосновательным и пообещали повторно разъяснить новые правила тарификации звонков. Для Tele2 срок исполнения требований продлили до конца мая в связи с необходимостью провести технические работы для изменения тарифов.

Источник: ФАС