Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: охота криптобиржи на хакеров, обогреватель-майнер, дополненная реальность для саперов и другие новости.

Охота криптобиржи на хакеров

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, Binance, создаст фонд на общую сумму 10 миллионов долларов для выплат за информацию о хакерах, которые могут угрожать криптовалютному сообществу и самой бирже. Из них 250 тысяч долларов обещаны тем, кто поделится информацией, которая поможет арестовать злоумышленников, атаковавших Binance 7 марта. Тогда из-за атаки была нарушена работа биржи.

Обезьяна-трейдер

Обезьяна Лукерья оказалась умнее самых крупных фондов. В ходе эксперимента она собрала свой инвестиционный портфель из российских акций. В результате Лукерья в виде дивидендов заработала миллион рублей, а стоимость ее портфеля выросла с миллиона до 7,5 миллиона рублей. При этом портфель ПИФ «Атон Петр Столыпин вырос в 5,1 раза, а ПИФ «Райффайзен Акции» — в 3,9 раза. Такой успех связывают не только с «гениальностью» обезьяны, но и с тем, что самостоятельно сформированный портфель освобожден от издержек, присутствующих в ПИФах.

Трусы для куннилингуса

Компания Lorals, название расшифровывается как Love Oral Always, собирает средства на запуск производства одноразовых трусов для куннилингуса. Цель — собрать 20 тысяч долларов. Минимальная сумма перевода — 25 долларов, за которые жертвователь получит одну упаковку трусов. Lorals уже собрала 92 % необходимой суммы.

Первый в мире стартап-декселератор

Предприниматели Маркос Мартин и Ксеви Фуя создали стартап-декселератор Menorca Millennials. На нем стартаперам рассказывают, как добиться долгосрочного успеха. Программа Menorca Millennials помогает анализировать предпринимательские навыки стартаперов, а также их возможности. Кроме того, инвесторы могут лучше познакомиться с предпринимателями. Следующий декселератор Menorca Millennials стартует 25 мая. Он продлится до 5 июня.

Обогреватель-майнер

Французский стартап Qarnot разработал технологию, которая использует тепло, вырабатываемое устройством для майнинга, для обогрева помещения. QC-1 стоит 3 750 долларов. С его помощью можно заработать около 120 долларов в месяц — 6,8 тысячи рублей по курсу на 11 марта. Сколько энергии потребляет устройство, не уточняется.

Дополненная реальность для саперов

Отдел ночного видения и электронных сенсоров саперного управления армии США разрабатывает систему дополненной реальности, которая облегчит саперам поиск мин и самодельных взрывных устройств. Разработка позволит автоматически картографировать уже проверенную местность. Испытания прототипа новой системы поиска мин уже признаны успешными. Теперь разработчики будут совершенствовать отображение информации об обнаруженных предметах, а также улучшать алгоритм различения металлических объектов.