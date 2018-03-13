Создатели голосового помощника «Алиса» разрешили сторонним разработчикам создавать для него новые команды-навыки.

Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит компаниям разработать собственного чат-бота или связать «Алису» со своим сервисом. Например, ресторан или цветочный магазин могут придумать команды для заказа еды или букетов. В частности, новые навыки уже тестируют Papa John’s и HeadHunter.

Созданные энтузиастами команды сперва появятся в бета-версии поискового приложения «Яндекс» для Android. После бета-тестирования разработчики смогут перенести навыки в основную версию «Алисы».

Аналогичные платформы существуют для голосовых помощников Apple и Google, но они работают с большими ограничениями.

«Алиса» вышла в октябре 2017 года. Голосовой помощник доступен в приложениях «Яндекс» и «Яндекс.Браузер» на iOS и Android-устройствах, а также в десктоп-приложении для Windows.

Из-за скандальных ответов «Алиса» стала популярна в социальных сетях. Она уже успела попробовать себя в роли кандидата в президенты и гадалки и даже поздравила пользователей с Новым годом.

Источник: «РБК»