К 2020 году «Ростелеком» планирует сократить от 14 до 24 тысяч сотрудников. В результате компания может лишиться каждого пятого работника.

«С переходом на цифру будут и частичные увольнения, и наем сотрудников с новыми digital-компетенциями. Мы даем сотрудникам возможность обучаться цифровым навыкам», — уточнил финансовый директор компании Кай-Уве Мельхорн.

В профсоюз пока не поступало официальной информации о планируемом сокращении. Как заявил председатель профсоюза работников связи Анатолий Назейкин, если эти планы подтвердятся, организация вступит в переговоры с «Ростелекомом», чтобы обсудить судьбу каждого сотрудника.

Для повышения эффективности своей работы «Ростелеком» начал сокращать штат еще в 2014 году. Только за прошлый год из компании уволили 8,8 тысячи сотрудников.

Источник: «Коммерсантъ»