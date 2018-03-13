Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новые криптокарты, покупки Apple, умные очки от Toshiba и другие новости.

Угроза биткоину

В инвестиционном банке Goldman Sachs предупредили своих клиентов, что курс биткоина может опуститься ниже 5,9 тысячи долларов. Резкое падение произойдет, если цена биткоина не выдержит уровень в 9,21 тысячи долларов. Чтобы угроза исчезла, рынку необходимо закрепиться выше уровня в 9,32 тысячи долларов.

Покупки Apple

Apple купила сервис Texture, который позволяет читать онлайн-версии более чем 200 журналов. Приобретение позволит корпорации активнее зарабатывать на сервисах с оплатой по подписке. Сумма сделки не разглашается.

Слежка за экс-владельцем «Евросети»

Экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин рассказал, что за ним установили слежку вскоре после его переезда из Москвы в Лондон в 2009 году. По его словам, это были два или три человека, которые по несколько часов стояли в 90 метрах от входной двери его дома и ели семечки.

Дрон для поимки других дронов

Стартап Airspace Systems, создающий дрона-«ловца», привлек 20 миллионов долларов от Singtel Innov8, s28 Capital, Shasta Ventures и Granite Hill Capital Partners. Разработка Airspace Systems состоит из наземной системы, обнаруживающей беспилотники-нарушители, и быстрого дрона, способного ловить их.

Умные очки на базе мини-компьютера

Toshiba представила умные очки на базе мини-компьютера dynaEdge. Интерфейс очков позволяет принимать звонки, пользоваться камерой, просматривать и редактировать документы и общаться в видеочате. Пока очки доступны только работникам компаний, с которыми сотрудничает Toshiba. Для них система стоит 1 899 долларов.

Новые криптокарты

Британский стартап Wirex возобновил производство карт с возможностью использования криптовалют для оплаты покупок. Его новым партнером стала британская финтех-платформа Contis Group. С WaveCrest возникли проблемы из-за того, что компания не соблюдала правила Visa и вела недостаточно прозрачную деятельность.