С 11 апреля «Аэрофлот» вновь начнет летать из Москвы в Каир.

Самолеты будут летать в Каир и обратно три раза в неделю. С 12 июня по 2 июля рейсы станут ежедневными.

Аэрофлот перестал летать в Каир в конце 2015 года, когда авиасообщение между Россией и Египтом было прервано.

Запрет на авиасообщение России с Египтом отменили в 2018 году. Решение касается только полетов в Каир. Чартерные рейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пока не разрешены.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили после крушения в ноябре 2015 года на Синае российского пассажирского самолета, в результате которого погибли 224 человека. Причиной катастрофы стал теракт.

Источник: Медуза, Аэрофлот