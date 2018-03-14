Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 20 сайтам для проведения порнотрансляций. На них зрители могут перечислять деньги понравившимся стримерам и переходить в платные приватные трансляции с ними.

Первые записи о ресурсах для порномоделей и их поклонников начали появляться в реестре запрещенной информации еще 7 марта. 13 марта в черный список также добавили сервисы Chaturbate и Bongacams, входящие в число лидеров в этом сегменте.

Основанием для включения всех ресурсов в реестр стало решение Кировского районного суда Ярославля от 2 октября 2017 года. На сайте суда указано, что иск о блокировке подал исполняющий обязанности прокурора.

Источник: Meduza