Группа компаний «Кристалл-Лефортово», выпускающая водку под брендами «Путинка», «Столичная» и «Старая Москва», прекращает выпуск алкоголя.

В начале 2018 года группа уже закрыла завод в Курске. В ближайшее время она остановит производство еще на двух предприятиях — в Саранске и Самаре.

Причиной сворачивания производства называется тяжелое финансовое положение бизнеса. В феврале заявление о банкротстве подал партнер компании по дистрибуции — «Статус-групп». Его долги перед «Кристалл-Лефортово» составляют 6 миллиардов рублей.

Источник: «Коммерсантъ»