Лица, попавшие в любые санкционные списки США и Евросоюза, не смогут купить токены Gram Павла Дурова ни в одном из раундов ICO Telegram Open Network.

Представители российских фондов уточнили, что запрет также распространяется на близких родственников людей, попавших в черные списки. К ним относятся дети, супруги, родители и родные братья и сестры.

Кроме того, поучаствовать в ICO Telegram не смогут жители или резиденты стран и территорий, в отношении которых действуют санкции. В договоре о покупке токенов в качестве таких указаны полуостров Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Ранее сообщалось, что среди первых покупателей токенов Telegram оказались владелец Evraz Роман Абрамович, создатель Qiwi Сергей Солонин и основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Всего в ходе первого раунда удалось собрать 850 миллионов долларов.

The Village уже рассказывал, чем ICO Telegram может обернуться для обычных пользователей.

Источник: «РБК»