Роструд запустил социальную сеть деловых контактов Skillsnet.ru, которая должна заменить заблокированный в России LinkedIn.

В ведомстве ожидают, что новая соцсеть будет востребована у молодежи. Сервис позволяет пользователям общаться в тематических группах, искать стажировки, публиковать отзывы о работодателях и подтверждать навыки друг друга. Его также подключат к базе вакансий «Работа в России».

Согласно сайту госзакупок, в 2017 году Роструд разместил заявку на развитие и сопровождение информационных систем, направленных на обеспечение мероприятий в области занятости населения. В тендере выиграло дочернее предприятие компании IBS ООО «Бюджетные и финансовые технологии», взявшееся за работу за 145,3 миллиона рублей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от операторов связи заблокировать доступ российских пользователей к профессиональной социальной сети LinkedIn. В своем иске ведомство указало, что соцсеть «собирает и передает данные российских граждан без их согласия», имея в виду тех, кто не зарегистрирован на сайте. Кроме того, компания так и не перенесла свои серверы на территорию страны, как того требовало российское законодательство.

Источник: «РБК»