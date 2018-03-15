«Мегафон» и «ВКонтакте» прекратили подключение новых абонентов виртуального оператора VK Mobile. По словам коммерческого директора «Мегафона» Влада Вольфсона, проект не достиг желаемых темпов развития и привлек незначительное число клиентов.

«Для пользователей „ВКонтакте“ смена оператора является определенным барьером, им удобнее переходить на новый тариф, не меняя сим-карту, и мы не готовы это игнорировать», — объяснил остановку проекта представитель оператора.

Текущим абонентам VK Mobile предложили перейти на обновленный тариф «Мегафона» «Включайся», куда перенесли все сервисы и услуги VK Mobile.

В «Мегафоне» заявили, что сотрудничество с Mail.Ru Group планируется продолжить в более перспективной сфере — больших данных.

«ВКонтакте» и «Мегафон» запустили VK Mobile в июле 2017 года. За 399 рублей в месяц абонент получал 2 гигабайта интернет-трафика, безлимитный интернет при пользовании «ВКонтакте», подписку на музыкальный сервис Boom, бесплатные звонки другим пользователям сервиса и набор стикеров. Звонки абонентам других операторов обходились в 1,6 рубля за минуту.

Источник: vc.ru