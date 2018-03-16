Мы для себя определили, что этот «зверь» составляет 0,04 % от общего количества персонала, и найти его чрезвычайно тяжело. Его отличают три взаимоисключающих компетенции. Первое — наличие у них воображения и креативности, второе, что является противоречием первому, — это человек с абсолютно развитым системным мышлением, и третье, что еще более редко сочетается с первым и вторым, — это то, что называется мастерством исполнения

герман греф, глава Сбербанка