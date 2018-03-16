Глава Сбербанка — о трех качествах лучшего сотрудника и формуле успеха
Глава Сбербанка Герман Греф описал главные качества сотрудника мечты любого работодателя.
Мы для себя определили, что этот «зверь» составляет 0,04 % от общего количества персонала, и найти его чрезвычайно тяжело. Его отличают три взаимоисключающих компетенции. Первое — наличие у них воображения и креативности, второе, что является противоречием первому, — это человек с абсолютно развитым системным мышлением, и третье, что еще более редко сочетается с первым и вторым, — это то, что называется мастерством исполнения
герман греф, глава Сбербанка
Греф также рассказал, как в его понимании выглядит формула успеха в жизни.
«Главное, что отличает людей, которые добиваются [успеха] в жизни, это одна простая вещь. На мой взгляд, называется она дисциплина. Самодисциплина. Любой успех — это всегда огромная работа над собой. Работать над собой, не обладая силой воли и дисциплиной, невозможно. Поэтому на дисциплине зиждется все остальное: ваш труд, ваше совершенство, ваша способность достижения любых целей», — рассказал председатель Сбербанка.
Источник: ТАСС
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