В технополисе «Москва» разработали программное обеспечение, которое позволит использовать беспилотные летательные аппараты в службах доставки. ПО уже тестируют на 20 дронах.

Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в крупных магазинах. При этом дроном не понадобится управлять: оператор может заранее создать маршрут полета при помощи компьютера, планшета или смартфона, а аппарат сам сориентируется на местности по спутниковой навигации.

Один квадрокоптер способен поднять груз весом до трех килограммов. Этого достаточно для доставки мелких покупок и корреспонденции. Одного заряда хватит на полет дальностью до 30 километров.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы