Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах».

В документе дается определение смарт-контракту, а также криптовалюте и токену. По мнению законодателей, их необходимо признать имуществом. При этом отдельно уточняется, что цифровые финансовые активы в России не являются законным средством платежа.

Все сделки с криптовалютой предлагается проводить через операторов обмена цифровыми финансовыми активами, которыми смогут стать только юридические лица. Таким образом планируется предотвратить отмывание доходов и финансирование террористов через сделки с виртуальной валютой.

Авторы законопроекта полагают, что его принятие позволит создать правовые условия для привлечения отечественным бизнесом инвестиций за счет выпуска токенов. При этом сумму, которую неквалифицированные инвесторы могут потратить при ICO, планируется ограничить.

Ранее Минфин также опубликовал документ, в котором описываются правовые основы регулирования майнинга и криптовалют. Эксперты правительства и участники рынка его раскритиковали. Предполагается, что обновленная версия законопроекта будет готова до конца первой половины 2018 года.

The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту и токены, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.

Источник: официальный сайт Госдумы