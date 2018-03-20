Министерство финансов планирует дополнить Налоговый кодекс шестью видами сборов. К ним относятся сборы для системы «Платон», платежи операторов сотовой связи, утилизационный, экологический и курортный сборы, а также плата за негативное влияние на окружающую среду.

Общая сумма поступлений по этим неналоговым платежам за 2017 год составила 255 миллиардов рублей. Большую часть из них составляет утилизационный сбор, на который пришлось 205,9 миллиарда рублей.

Если предложения ведомства одобрят, то контролировать эти платежи станет Федеральная налоговая служба. По данным «Коммерсанта», в целом поправки согласованы с представителями бизнеса, хотя им и не нравится идея внесения части платежей в НК из-за повышения ответственности за неуплату.

Минфин уточнил, что в Налоговый кодекс могут включить еще несколько сборов: патентные пошлины, платежи за снятие запрета на строительство и реконструкцию, плата за предоставление сведений из государственных реестров и платежи при маркировке алкогольных и табачных продуктов.

Источник: «Коммерсантъ»