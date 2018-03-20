Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: Google против Amazon, законодательство для летающих машин и AR-инструкции по работе с роботами.

Самый маленький компьютер от IBM

IBM представила самый маленький в мире компьютер. Его длина и ширина составляют всего по одному миллиметру. Компания планирует использовать устройство для отслеживания посылок, а также защиты товаров от кражи и подделки. Гаджет поддерживают работу с блокчейном.

Больше рекламы от Google

Google запустит программу продвижения товаров Shopping Actions. Поисковик утверждает, что сейчас большая часть запросов «где это купить?» приводит к Amazon, и платформа поможет с этим бороться. Конкуренты онлайн-гиганта будут продвигаться в поисковой выдаче и других сервисах Google за процент от продаж.

Робот-пес основателя Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос на открытии конференции MARS испытал робота-собаку от компании Boston Dynamics. Ранее она уже показывала SpotMini, четырехногого робота с клешней-манипулятором вместо головы.

Терминаторы российской армии

Сухопутные войска России примут на вооружение боевые машины «Терминатор-2», предназначенные для защиты танков. Их вооружат двумя пушками, пулеметом, противотанковыми управляемыми ракетами и двумя гранатометами.

AR-инструкция для работников

Инженеры из Аризонского университета разработали систему дополненной реальности, которая поможет людям безопасно взаимодействовать с роботами на рабочем месте. Она следит за действиями людей и роботов и проецирует инструкции для человека прямо на окружающие объекты. Это должно помочь понизить травматизм на производстве.

Законодательство будущего в Японии

Власти Японии начали разработку законов для использования летающих автомобилей. Правительство хочет привлекать к созданию аэротранспорта частный бизнес. Предполагается, что с появлением аэромобилей местные жители смогут без задержек перемещаться по суше, воде и воздуху.