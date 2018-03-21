#DeleteFacebook: Пользователей призвали удалиться из соцсети
В социальных сетях развернулась акция протеста #DeleteFacebook. Ее участники призывают бойкотировать компанию и удалить ее приложения из-за скандала с утечкой данных пользователей к агентству Cambridge Analytica, которое подозревают в систематическом вмешательстве в выборы.
Хештег #DeleteFacebook уже попал в тренды твиттера. Помимо иностранцев, в протестном флешмобе принимают участие и россияне.
Кроме того, с призывом бойкотировать Facebook выступил один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон, покинувший команду проекта в 2018 году.
Одновременно с этим у Facebook нашлись и защитники. Некоторые напомнили, что личные данные из профилей уже давно используются в рекламных целях, и усомнились, что пользователям действительно важно, что им рекламируют — компании и товары или партии и политиков. Другие же призвали не забывать о социальных функциях Facebook.
Ранее Facebook обвинили в утечке информации о пользователях к британскому агентству Cambridge Analytica. Его подозревают в сотнях случаев вмешательства в выборы, в том числе при избрании президента США Дональда Трампа. На фоне скандала акции Facebook уже подешевели на 11 %. Самого Марка Цукерберга вызывают в Европарламент, чтобы получить доказательства того, что деятельность соцсети не угрожает демократии.
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