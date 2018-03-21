В социальных сетях развернулась акция протеста #DeleteFacebook. Ее участники призывают бойкотировать компанию и удалить ее приложения из-за скандала с утечкой данных пользователей к агентству Cambridge Analytica, которое подозревают в систематическом вмешательстве в выборы.

Хештег #DeleteFacebook уже попал в тренды твиттера. Помимо иностранцев, в протестном флешмобе принимают участие и россияне.

#deleteFacebook

Людям нужен был пинок свыше, чтобы неожиданно обнаружить что они сливают свои данные. Я оставил социальные сети ещё до того как это стало мэйнстримом. — Uno Armitage (@ArmitageUno) 21 марта 2018 г.

#DeleteFacebook Тот момент, когда сделал это еще в 2014м, бгг. — вдохновение и лайтсейбер (@inspiredsaber) 20 марта 2018 г.

Жаль не могу удалить, я им не пользуюсь) #DeleteFacebook — theLastLetters (@rinatoptimus) 21 марта 2018 г.

Так что, теперь в президентстве Трампа виноваты не русские хакеры, а Фейсбук? Даже как-то обидно, что ли. #deletefacebook — Max Shine (@ShineNSK) 21 марта 2018 г.

Кроме того, с призывом бойкотировать Facebook выступил один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон, покинувший команду проекта в 2018 году.

Одновременно с этим у Facebook нашлись и защитники. Некоторые напомнили, что личные данные из профилей уже давно используются в рекламных целях, и усомнились, что пользователям действительно важно, что им рекламируют — компании и товары или партии и политиков. Другие же призвали не забывать о социальных функциях Facebook.

Confused about the recent #deletefacebook outrage. People draw a line between between retargeted for shopping ads and being retargeted for political ads? — Guillaume Fournier (@guillaumefour) 21 марта 2018 г.

Delete Facebook? I think a lot of people forgot ‘social’ in social media; post facts share good things, recommend, tag, do not manipulate, there are good things about Facebook; they are paying in reputation damage #DeleteFacebook — Monika (@lemonka123) 21 марта 2018 г.

Ранее Facebook обвинили в утечке информации о пользователях к британскому агентству Cambridge Analytica. Его подозревают в сотнях случаев вмешательства в выборы, в том числе при избрании президента США Дональда Трампа. На фоне скандала акции Facebook уже подешевели на 11 %. Самого Марка Цукерберга вызывают в Европарламент, чтобы получить доказательства того, что деятельность соцсети не угрожает демократии.