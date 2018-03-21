Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: клоны Siri от IBM, акселератор для AR-стартапов и новая должность основателя Uber.

Дорогой Amazon

Amazon впервые заняла второе место в списке самых дорогих компаний мира, обогнав Alphabet. Ранее в феврале Amazon обошла по капитализации Microsoft. Оценка бизнеса компании выросла до 762,7 миллиарда долларов. Теперь она уступает только Apple.

Летающий электрокар из Словакии

Словацкая компания AeroMobil представила концепт летающего электромобиля. Он дополнит аэромобиль STOL, который рассчитан на междугородние перелеты. Первые продажи летательного аппарата намечены на 2020 год.

Новая должность основателя Uber

Основатель Uber Трэвис Каланик возглавит стартап City Storage Systems и инвестирует в него 150 миллионов долларов. Компания занимается перепродажей проблемной недвижимости: например, превращает заброшенные парковки в помещения, подходящие ретейлу.

Смартфон-свиток от Samsung

Samsung подала патентную заявку на смартфон с раздвижным экраном. Он оснащен гибким дисплеем, основная часть которого зафиксирована на передней поверхности аппарата, а края свернуты в боковых гранях как свиток.

Клоны Siri от IBM

IBM представила платформу для создания собственных голосовых помощников, мессенджеров и роботов. Watson Assistant позволяет устанавливать индивидуальные голосовые команды и создавать собственные наборы действий.

Акслератор для AR-стартапов

Владелец Viber и акселератор TechStars принимают заявки на программу для технологических стартапов. Принять участие в ней смогут команды, создающие продукты в сферах платежей, AR, VR и других. Десять команд отправятся в Сингапур, финалисты представят свои проекты перед группой инвесторов. Прием заявок открыт до 8 апреля.