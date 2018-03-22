Самые надежные банки России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых надежных банков России. Первые строчки в нем заняли «дочки» иностранных банков и крупнейшие отечественные организации.
Место
Банк
Росбанк
Юникредит банк
Райффайзенбанк
Сбербанк
Ситибанк
Нордеа банк
ВТБ
«Бэнк оф Чайна»
«Интеза»
Газпромбанк
Альфа-банк
Россельхозбанк
«Российский капитал»
Несмотря на наивысшую оценку надежности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк находятся под санкциями.
Всего в рейтинге представлены 100 банков. Наименее надежными из них считаются компании, которым в случае проблем придется рассчитывать только на свои силы. Также на оценку влияют заключения рейтинговых агентств о рискованности деятельности банков.
Ранее The Village рассказывал, на что обращать внимание при выборе банка.
Источник: Forbes
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