Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых надежных банков России. Первые строчки в нем заняли «дочки» иностранных банков и крупнейшие отечественные организации.

Место Банк

Росбанк

Юникредит банк

Райффайзенбанк

Сбербанк

Ситибанк

Нордеа банк

ВТБ

«Бэнк оф Чайна»

«Интеза»

Газпромбанк

Альфа-банк

Россельхозбанк

«Российский капитал»

Несмотря на наивысшую оценку надежности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк находятся под санкциями.

Всего в рейтинге представлены 100 банков. Наименее надежными из них считаются компании, которым в случае проблем придется рассчитывать только на свои силы. Также на оценку влияют заключения рейтинговых агентств о рискованности деятельности банков.

Ранее The Village рассказывал, на что обращать внимание при выборе банка.

Источник: Forbes