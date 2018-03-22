Руководство российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» объявило о покупке 100% акций магазинов «Эльдорадо». Сделку рассмотрят 19 апреля.

Стоимость покупки оценивается в 45,5 миллиардов рублей. Сделка может завершится во втором квартале 2018 года.

Предполагается, что к 2019 году две компании образуют общее юридическое лицо. Объединенная фирма станет одним из крупнейших в мире ретейлеров в области электроники. Оборот компании к 2022 году составит около 450 миллиардов рублей.

Сейчас обе компании —«М.Видео» и «Эльдорадо» — принадлежат бизнесмену Михаилу Гуцериеву.

В 2017 году под бренд «Эльдорадо» перевели магазины «Техносила».

Источник: TJ