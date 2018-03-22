Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: сбой в работе Viber, роборыба и акселератор стартапов от МТС.

Рекордная зарплата Илона Маска

Илон Маск начнет получать 2,6 миллиарда долларов в год — такой зарплаты не получал ни один менеджер в мире. В прошлом месяце Маск заявил, что может покинуть свой пост гендиректора Tesla и сосредоточиться на SpaceX и стартапе Neuralink.

Сбой в работе Viber

Пользователи Viber с середины дня жалуются на проблемы в работе сервиса. При отправке сообщения появляется оповещение о том, что оно не может быть доставлено. Помимо России, сбой заметили в Беларуси, на Украине и в некоторых странах Европы.

Viber лёг наглухо. Не работает ни через проводных провайдеров, ни через мобильных. Не работают как десктопная, так и мобильная версии.@Motolko @blisch — MAlek5ey (@MAlek5ey) 22 марта 2018 г.

Слежка за сотрудниками в Slack

Slack позволит работодателям скачивать частную переписку сотрудников без предупреждения. С 20 апреля владельцы платной подписки и владельцы аккаунта на Slack Enterprise Grid смогут воспользоваться функцией Self-service export tool.

Не пугающий рыб робот

Инженеры создали роборыбу, которая может передвигаться на глубине до 18 метров. Робот управляется акустическими сигналами и записывает морскую фауну на видео. Разработчики отмечают, что даже при расстоянии меньше метра настоящие рыбы его не боятся.

Акселератор стартапов от МТС

МТС открыл прием заявок в корпоративный акселератор MTS Startup Hub. Проект поддержит стартапы в сфере облачных технологий, искусственного интеллекта и других направлений. Некоторые из них оператор готов выкупить.

Беспилотный танк

Китайские разработчики начали испытания беспилотных танков. Техника находится на раннем этапе разработки. В перспективе беспилотные Type 59 смогут действовать автономно совместно с другими наземными роботами и беспилотными летательными аппаратами.