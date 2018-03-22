В Госдуму внесли еще один законопроект о запрете размещать гостиницы в жилых домах. В случае принятия документа организация хостелов станет возможна только в нежилом фонде.

С аналогичной инициативой в сентябре 2015 года выступила депутат Галина Хованская, предложившая прописать запрет в Жилищном кодексе. В 2016 году ее законопроект прошел первое чтение, однако до сих пор находится в стадии рассмотрения. В свою очередь, авторы новых поправок намерены внести изменения в закон «Об основах туристской деятельности».

Глава петербургского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев высказался против инициативы. По его мнению, достаточно ужесточить требования к размещению хостелов, обязав их организаторов получать согласие жильцов, как ранее предложили депутаты от «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев.

Мушкарев также сообщил, что власти Петербурга попробуют убедить Госдуму не принимать новый законопроект, поскольку туристическая отрасль нуждается в инструментах развития.

Источник: Госдума