Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами
Кирилл Шамалов, которого называют бывшим зятем президента Владимира Путина, возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes. При составлении списка издание оценивало денежные поступления от дивидендов и продажи акций.
Место
Бизнесмен и основной источник дохода
Доход
Кирилл Шамалов (дивиденды и продажа акций «Сибура»)
2,3 миллиарда долларов
Алексей Мордашов (дивиденды и продажа акций «Северстали», дивиденды Nordgold)
1,56 миллиарда долларов
Владимир Лисин (дивиденды НЛМК)
1,23 миллиарда долларов
Сулейман Керимов (продажа акций и дивиденды «Полюса»)
980 миллионов долларов
Михаил Прохоров (продажа акций «Русала» и «РБК», дивиденды «Русала»)
870 миллионов долларов
Дмитрий Рыболовлев (продажа картин и недвижимости)
860 миллионов долларов
Олег Дерипаска (продажа акций и дивиденды En+, дивиденды Strabag)
760 миллионов долларов
Виктор Рашников (продажа акций и дивиденды ММК)
760 миллионов долларов
Вагит Алекперов (дивиденды «Лукойла»)
750 миллионов долларов
Алишер Усманов (дивиденды «Металлоинвеста» и «Мегафона»)
660 миллионов долларов
В сентябре 2014 года Кирилл Шамалов приобрел у Геннадия Тимченко (близкого друга Владимира Путина) крупную долю акций нефтехимической компании «Сибур». По данным Reuters, переговоры о покупке начались вскоре после того, как Шамалов женился на главе фонда «Иннопрактика» Катерине Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью Путина. В апреле 2017 года Шамалов продал акции «Сибура», что в Bloomberg объяснили расставанием с Тихоновой.
Источник: Forbes
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