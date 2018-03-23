Кирилл Шамалов, которого называют бывшим зятем президента Владимира Путина, возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes. При составлении списка издание оценивало денежные поступления от дивидендов и продажи акций.

Место

Бизнесмен и основной источник дохода

Доход

Кирилл Шамалов (дивиденды и продажа акций «Сибура»)

2,3 миллиарда долларов

Алексей Мордашов (дивиденды и продажа акций «Северстали», дивиденды Nordgold)

1,56 миллиарда долларов

Владимир Лисин (дивиденды НЛМК)

1,23 миллиарда долларов

Сулейман Керимов (продажа акций и дивиденды «Полюса»)

980 миллионов долларов

Михаил Прохоров (продажа акций «Русала» и «РБК», дивиденды «Русала»)

870 миллионов долларов

Дмитрий Рыболовлев (продажа картин и недвижимости)

860 миллионов долларов

Олег Дерипаска (продажа акций и дивиденды En+, дивиденды Strabag)

760 миллионов долларов

Виктор Рашников (продажа акций и дивиденды ММК)

760 миллионов долларов

Вагит Алекперов (дивиденды «Лукойла»)

750 миллионов долларов

Алишер Усманов (дивиденды «Металлоинвеста» и «Мегафона»)

660 миллионов долларов

В сентябре 2014 года Кирилл Шамалов приобрел у Геннадия Тимченко (близкого друга Владимира Путина) крупную долю акций нефтехимической компании «Сибур». По данным Reuters, переговоры о покупке начались вскоре после того, как Шамалов женился на главе фонда «Иннопрактика» Катерине Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью Путина. В апреле 2017 года Шамалов продал акции «Сибура», что в Bloomberg объяснили расставанием с Тихоновой.

Источник: Forbes