Центробанк пятый раз подряд снизил ключевую ставку. С 26 марта она уменьшится на четверть процентного пункта — с 7,5 до 7,25 % годовых.

Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 27 апреля. При принятии решений Центробанк будет учитывать повышенную волатильность на мировых рынках на фоне нормализации денежно-кредитной политики в других странах и усиления неопределенности в торговой политике.

Ключевая ставка — это ставка по кредитам и депозитам, которая является основополагающей при определении процентных ставок коммерческих банков. Кроме того, она напрямую влияет на уровень инфляции и на котировки иностранных валют. Если Центробанк повышает ключевую процентную ставку, это, как правило, ведет к подорожанию национальной валюты и снижению инфляции. В противном случае позиции рубля, наоборот, становятся менее стабильными, а цены начинают расти.

Источник: Центробанк