Пользователи из России пожаловались на дискриминацию со стороны гостиничной сети QT Hotels & Resorts, управляющей отелями в Австралии и Новой Зеландии.

При попытке зайти на сайт компании, чтобы забронировать номер напрямую, а не через агентов, потенциальные клиенты получают сообщение о том, что владелец ресурса заблокировал доступ пользователям из России.

Проблемы наблюдаются уже третий день. Судя по отзывам на странице QT в Facebook, на недоступность сайта уже пожаловались трое человек.

Сама QT Hotels & Resorts ситуацию пока не прокомментировала.

Забронировать номер в отелях сети по-прежнему можно через агрегаторы — например, Booking.com. Также сайт QT доступен через VPN.

Источник: Facebook