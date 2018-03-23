В преддверии презентации Apple сервис «Яндекс.Маркет» проанализировал изменение стоимости на гаджеты, представленные компанией в сентябре 2017 года.

Выяснилось, что интерес к продуктам Apple неизменно вырастает накануне презентаций или праздников, а также в день старта продаж и накануне новогодних праздников.

Модель iPhone 7 с памятью 256 гигабайтов подешевела за год незначительно — на 8 тысяч рублей при цене в 44 тысячи рублей — и продолжает пользоваться популярностью у покупателей.

Последние гаджеты Apple — iPhone 8 и iPhone X после поступления в продажу стали стремительно терять в цене. Сейчас купить iPhone 8 на 64 GB можно в среднем за 44 700 рублей, более чем на 10 тысяч дешевле, чем при старте продаж. Аналогичная ситуация сложилась и с iPhone X, который с момента старта продаж потерял почти 30 тысяч рублей.

Подешевела также линейка ноутбуков, представленных в 2017 году. Цена нового Macbook Air с июля 2017 года упала как минимум на 10 %.

Наименьшее снижение цены зафиксировали у iPad. Новинка iPad Air 2 16Gb Wi-Fi незначительно подешевела только в начале 2018 года. Эксперты объясняют это появлением нишевых продуктов и бюджетного iPad 9.7, а также обновлением профессиональной линейки планшетов Apple.

Следующая презентация Apple пройдет в Калифорнии с 4 по 8 июня.

Источник: пресс-служба «Яндекса»