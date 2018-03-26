Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала проверить все торговые центры после пожара в «Зимней вишне» в Кемерове.

Другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а все ли мы сделали, чтобы подобного не произошло у нас? Анна Кузнецова, детский омбудсмен

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 53 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже задержали четырех человек. Их имена официально не разглашаются, но известно, что среди них арендатор помещения, где был эпицентр пожара, и глава управляющей компании, отвечавшей за ТЦ.

Пожарные уточнили, что раньше «Зимнюю вишню» не проверяли на безопасность, так как это предприятие малого бизнеса. Для них сейчас действуют надзорные каникулы.

Источник: «Москва»