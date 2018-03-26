Интернет-магазин AliExpress откроет сервис групповых покупок. Скидка при совместной покупке может достигать половины стоимости товара.

Для получения групповой скидки нужно будет найти еще одного покупателя на тот же товар в течение суток. Если второй покупатель не успеет оформить покупку, организатор сделки получит деньги обратно.

В течение первого этапа акции — начиная с 28 марта — скидки будут распространяться на электронику, одежду и детские товары. В течение года возможность групповых скидок планируют распространить на большинство продуктов, доступных на AliExpress и торговой площадке Tmall.

Источник: «Коммерсантъ»