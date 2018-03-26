В связи с трагедией в Кемерове Генпрокуратура поручила проверить соблюдение законодательства о пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах.

В проведении проверок прокурорам помогут специалисты МЧС. Им поручили обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения. В случае выявления нарушений закона необходимо незамедлительно принять меры, обеспечивающие реальное устранение проблем.

Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. Возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших.

Источник: «Интерфакс»