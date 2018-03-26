Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: проверка теории о плоской Земле, ненависть к продавцам-консультантам и другие новости.

Проверка теории о плоской Земле

Американский инженер Майкл Хьюз запустил самодельную ракету на паровом двигателе, чтобы подняться в воздух и самостоятельно проверить форму Земли с высоты. Он потратил на эксперимент почти 8 тысяч долларов. Деньги он собрал на краудфандинге, объявив себя сторонником Общества плоской земли.

Извинения Цукерберга

Марк Цукерберг выкупил рекламную полосу газеты The Observer для извинения от лица Facebook за утечку данных более 50 миллионов пользователей. На другой полосе газета опубликовала карикатуру с текстом: «Мне жаль, что я не смог и дальше игнорировать утечку данных, о которой мы делали вид, что это не наша проблема».

Сенсор для зубов

Американские инженеры создали сенсор, который крепится прямо на зуб и способен определять концентрацию глюкозы, соли, спирта и других веществ в еде и напитках, которые употребляет человек. С помощью изобретения планируется изучать влияние питания на организм и диагностировать некоторые заболевания.

Ненавистные консультанты

95 % покупателей не хотят, чтобы продавцы-консультанты предлагали им помощь и советы, если они не просили об этом сами. При этом 85 % хотели бы вообще не разговаривать с сотрудниками магазинов. Это еще одна причина, по которой корпорации развивают идею открытия торговых точек с полным самообслуживанием.

Новые эмодзи

Apple представила новые эмодзи. Набор включает 13 смайликов, на которых изображены слуховой аппарат, собака-поводырь и люди с ограниченными возможностями здоровья. В iOS новые эмодзи появятся после презентации WWDC в июне.

Самый длинный перелет

Авиакомпания Qantas выполнила беспосадочный перелет из Западной Австралии в Лондон — это самый длинный маршрут в мире. Продолжительность полета составила всего 17 часов вместо обычных 22-23 часов с обязательной пересадкой.